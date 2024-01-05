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    • 05 Ocak 2024 17:31 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 17:35

    Yaşlı kadın evinde seccade üzerinde ölü bulundu

    Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Günlerdir haber alınamayan 88 yaşındaki kadın, yalnız yaşadığı evde seccade üzerinde ölü bulundu.

    Yaşlı kadın evinde seccade üzerinde ölü bulundu
    Namaz, Bolu

    Bolu'da Karamanlı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, evinde yalnız yaşadığı öğrenilen 88 yaşındaki Meryem Güray Onaran’dan uzun süredir haber alamayan komşuları durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine yaşlı kadının ikamet ettiği eve giden ekipler, yaşlı kadının namaz seccadesi üzerinde hareketsiz şekilde gördü.

    Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. 88 yaşındaki Meryem Güray Onaran cansız bedeni incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

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    namazbolu
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