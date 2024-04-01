Yaşlı kadına parkta taciz! Meydan dayağı attılar

01 Nisan 2024 20:34 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 20:36

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde bir parkta oturan yaşlı kadına bir adam tacizde bulundu. Durumu fark eden vatandaşlar adama saldırınca şahıs kaçmaya çalıştı.

Geçtiğimiz cuma günü yaşanan olayda vatandaşlar şahsı yakalayarak meydan dayağı attı. Polislere haber verilmesiyle şüpheli şahıs ifadesi için emniyete götürüldü.

"ÇOCUKLARIMIZI SOKAĞA BIRAKAMIYORUZ"

Yaşananları anlatan mahalle sakinlerinden Murat Büyükturan, “Şahıs yaşlı bir teyzeye tacizde bulunmuş. Bizim vatandaşlarımız da döverek onu sokağa doğru kovalamış. Biz birkaç kez vurduk. Halk ayaklandı. Böyle sapıklar olduğu sürece biz çocuklarımızı sokağa bırakamıyoruz” dedi.

"MAHALLELİ TARAFINDAN DÖVÜLDÜ"

Emrah Yazman ise, “Biz esnafız, iş yerinde çalışıyorduk. Dışarıdan bir ses geldi ve baktığımızda bir şahsın mahalleli tarafından dövüldüğünü gördük. Öğrendik ki parkta yaşlı bir kadını taciz etmiş. Daha sonrasında polis geldi ve adamı karakola götürdü” diye konuştu.