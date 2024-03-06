Mısır'a kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı

06 Mart 2024 12:06 - Güncelleme : 06 Mart 2024 12:35

İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen kazada 16 yaşındaki genç emniyet şeridinde arızalı ATV motorunu kontrol eden gruba çarptı. Kazada bir çocuk babası Oğuz Murat Acı hayatını kaybetti.

Kazadan sonra sürücü T.C’nin annesini arayıp yardım istediği, olay yerine gelen anne Eylem Tok’un ise oğlunu kendi aracına alarak kaçtığı tespit edildi.

MISIR'A KAÇTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polisin çalışması sonucu, anne yazar Eylem Tok’un yaşı tutmadığı için ehliyeti olmayan oğlu T.C’yi de alarak gece 02.00’de havalimanına gittiği, oradan Mısır’a kaçtıkları belirlendi.

Yazar Eylem Tok daha sonra sosyal medya hesabından "annelik içgüdüsüyle" hareket ettiğini, adalete teslim olacaklarını belirttiği bir açıklama paylaştı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Trafik kazası sonrası Mısır’a kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yazar Eylem Tok dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Her gün 'Lütfen Türkiye'ye dönelim ve ben cezam ne ise onu çekeyim, ben bir aileyi dağıttım' diye ağlıyor. Hiçbir zaman burada kalmak, bu suçlamalardan kaçmak gibi bir düşüncesi olmadı onun. Ama annelik iç güdüsü, lütfen beni de anlayın. Ben olay yerinde insanların telefonlarını da toplamadım, bunlar doğru değil. Çok çok üzgünüm. Oradaki tüm çocuklar bizim de çocuklarımız, kazada ölen kardeşimizin ailesi bizim de ailemiz. Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız. Hem kendim adına hem de oğlum adına tüm kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum." ifadelerini kullandı.