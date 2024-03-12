Yazar Eylem Tok ve oğlu hakkındaki soruşturmada yeni gelişme: Bir kişi tutuklandı

12 Mart 2024 18:11 - Güncelleme : 12 Mart 2024 18:37

İstanbul Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı araçla ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne, İ.G, T.A, S.K. ve H.T'nin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ile annesi Eylem Tok, kaza sonrası İstanbul Havalimanı'ndan ilk önce Mısır'a sonra da ABD'ye kaçmışlardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, sürücü T.C. ve annesi Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Zanlıların hem diplomatik yollarla hem de Interpol aracılığıyla Türkiye'ye iadeleri talep edildi.

İADE TALEPNAMESİ HAZIRLANDI

Yazar Eylem Tok ve oğlu için başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanlığı, ölümlü kaza sonrası önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu için iade talepnamesi hazırladığını açıkladı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Eylem Tok ile oğlunun yurt dışına kaçmasına yardım eden Ayşe Ceren Saltoğlu tutuklandı. Ayrıca Oğuz Murat Acı’nın ölümüne sebebiyet veren ve sonrasında annesi ile yurtdışına kaçan T.C’nin babası doktor Bülent Cihantimur hakkında yurtdışı çıkış yasağı koydu.