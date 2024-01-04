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    • 04 Ocak 2024 17:34 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 17:39

    Yediği cezaların ardı arkası gelmedi! Genç sürücü 2024'ün rekorunu kırdı

    Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber

    Aydın'da trafik polislerinin durdurduğu gencim sorumsuzluğu herkesi şaşkına çevirdi. Binlerce lira ceza yiyen genç adam, 2024'ün rekorunu kırdı.

    Aydın, Ceza

    Aydın'ın Efeler ilçesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı. Ekiplerin durdurduğu genç sürücü ise şaşkına çevirdi. 

    Plakası ve sigortası olmayan sürücü bir de üstüne asker kaçağı çıkrı. Polisler ardı ardına ceza yazarken sürücü ise evrakları gülerek imzaladı. 

    Yemediği ceza kalmayan aracın muayenesinin de olmadığı fark edildi. 14 bin 600 lira ceza kesilen sürücü 2024'ün rekorunu kırdı. 

    TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLDU

    Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma) - 6.439 TL

    Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) - 8.075 TL

    Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) - 12.977 TL

    Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmemek - 18.452 TL

    Aracı plakasız kullanma - 10.917 TL

    Çakar ya da siren kullanma cezası - 6.439 TL

    Drift atma cezası - 32.233 TL

    Engelli için ayrılan yere park etme cezası - 1.380 TL

    Ehliyetsiz araç kullanma cezası - 12.977 TL

    Emniyet kemeri takmama cezası - 690 TL

    Emniyet şeridini ihlal etme cezası - 6.439 TL

    Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma - 1.506 TL

    Hız sınırını %30-%50’ye kadar aşma - 3.135 TL

    Hız sınırını %50 oranından fazla aşma - 6.439 TL

    Kırmızı ışıkta geçme cezası - 1.506 TL

    Muayenesiz araçla trafiğe çıkma - 1.506 TL

    Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler - 2.647 TL

    Seyir halinde cep telefonu kullanma - 1.506 TL

    Sahte plaka kullanma cezası - 32.170 TL

    Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama - 1.506 TL

    Takip mesafesine uymama cezası - 690 TL

    Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası - 690 TL

    Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası - 33.240 TL

    Yasak yerde sollama yapma cezası - 1.506 TL

    Yayalara geçiş hakkı vermemek - 690 TL

    Haberler>Gündem>Yediği cezaların ardı arkası gelmedi! Genç sürücü 2024'ün rekorunu kırdı
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