Yediği cezaların ardı arkası gelmedi! Genç sürücü 2024'ün rekorunu kırdı

04 Ocak 2024 17:34 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 17:39

Aydın'ın Efeler ilçesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı. Ekiplerin durdurduğu genç sürücü ise şaşkına çevirdi.

Plakası ve sigortası olmayan sürücü bir de üstüne asker kaçağı çıkrı. Polisler ardı ardına ceza yazarken sürücü ise evrakları gülerek imzaladı.

Yemediği ceza kalmayan aracın muayenesinin de olmadığı fark edildi. 14 bin 600 lira ceza kesilen sürücü 2024'ün rekorunu kırdı.

TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLDU

Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma) - 6.439 TL

Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) - 8.075 TL

Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) - 12.977 TL

Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmemek - 18.452 TL

Aracı plakasız kullanma - 10.917 TL

Çakar ya da siren kullanma cezası - 6.439 TL

Drift atma cezası - 32.233 TL

Engelli için ayrılan yere park etme cezası - 1.380 TL

Ehliyetsiz araç kullanma cezası - 12.977 TL

Emniyet kemeri takmama cezası - 690 TL

Emniyet şeridini ihlal etme cezası - 6.439 TL

Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma - 1.506 TL

Hız sınırını %30-%50’ye kadar aşma - 3.135 TL

Hız sınırını %50 oranından fazla aşma - 6.439 TL

Kırmızı ışıkta geçme cezası - 1.506 TL

Muayenesiz araçla trafiğe çıkma - 1.506 TL

Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler - 2.647 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanma - 1.506 TL

Sahte plaka kullanma cezası - 32.170 TL

Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama - 1.506 TL

Takip mesafesine uymama cezası - 690 TL

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası - 690 TL

Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası - 33.240 TL

Yasak yerde sollama yapma cezası - 1.506 TL

Yayalara geçiş hakkı vermemek - 690 TL