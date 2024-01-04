Yediği cezaların ardı arkası gelmedi! Genç sürücü 2024'ün rekorunu kırdı
Aydın'da trafik polislerinin durdurduğu gencim sorumsuzluğu herkesi şaşkına çevirdi. Binlerce lira ceza yiyen genç adam, 2024'ün rekorunu kırdı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı. Ekiplerin durdurduğu genç sürücü ise şaşkına çevirdi.
Plakası ve sigortası olmayan sürücü bir de üstüne asker kaçağı çıkrı. Polisler ardı ardına ceza yazarken sürücü ise evrakları gülerek imzaladı.
Yemediği ceza kalmayan aracın muayenesinin de olmadığı fark edildi. 14 bin 600 lira ceza kesilen sürücü 2024'ün rekorunu kırdı.
TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLDU
Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma) - 6.439 TL
Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) - 8.075 TL
Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) - 12.977 TL
Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmemek - 18.452 TL
Aracı plakasız kullanma - 10.917 TL
Çakar ya da siren kullanma cezası - 6.439 TL
Drift atma cezası - 32.233 TL
Engelli için ayrılan yere park etme cezası - 1.380 TL
Ehliyetsiz araç kullanma cezası - 12.977 TL
Emniyet kemeri takmama cezası - 690 TL
Emniyet şeridini ihlal etme cezası - 6.439 TL
Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma - 1.506 TL
Hız sınırını %30-%50’ye kadar aşma - 3.135 TL
Hız sınırını %50 oranından fazla aşma - 6.439 TL
Kırmızı ışıkta geçme cezası - 1.506 TL
Muayenesiz araçla trafiğe çıkma - 1.506 TL
Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler - 2.647 TL
Seyir halinde cep telefonu kullanma - 1.506 TL
Sahte plaka kullanma cezası - 32.170 TL
Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama - 1.506 TL
Takip mesafesine uymama cezası - 690 TL
Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası - 690 TL
Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası - 33.240 TL
Yasak yerde sollama yapma cezası - 1.506 TL
Yayalara geçiş hakkı vermemek - 690 TL