Bursa'da yeni fay bulundu iddiası: 7'den büyük deprem üretebilir

23 Şubat 2024 08:30 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 08:33

Ankara, Kocaeli ve Eskişehir Teknik üniversitesinin ortak çalışmasında, Bursa'da daha önce haritalarda yer almayan 95 kilometre uzunluğunda aktif bir fay hattı keşfedildi.

7,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLİR

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Bu fay sistemi Mustafakemal Paşa'dan Gönen'den gelir Bursa'nın güneyinden Yenişehir'e bağlanır. Fakat yeni yapılan çalışmada bunun Bursa'nın güneyinden değil ovanın içinden geçerek Yenişehir'e doğru gittiği ileri sürülüyor." derken bu fayın 7.3'e ulaşan büyük deprem yapma olasılığının olduğuna dikkat çekti.

YENİ KEŞFEDİLEN FAY ŞEHRİN ORTASINDA YER ALIYOR

Bursa'da en son 1855 yılında büyük bir deprem meydana geldiğini belirten Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Bursa'nın bilinen ve bügün Türkiye diri fay haritasında yer alan fayları; Bursa'nın güneyinde Uludağ ile ovanın sınırından bir fay geçtiğini, 1855 depremlerinin de bu fay üzerinde olduğunu gösterir. Ancak yapılan çalışmada fayın ovanın içinde geçtiğini Kayapa'dan geçerek Yenişehir'e uzandığını ileri sürüyorlar." dedi.

Uzmanlara göre, yeni keşfedilen fay da tıpkı mevcut fay gibi şehrin ortasında yer alıyor.

TİMSAH ARENA VE ŞEHİR HASTANESİNİN ORTASINDAN GEÇİYOR

Yeni fayın timsah arena ve şehir hastanesinin arasından geçtiği iddia ediliyor.

Bursa'nın orijinal haliyle dağın yamacında kurulu bir şehir olduğunu ancak nüfus arttıkça ova içine doğru ilerlendiğini belirten Tüysüz, "Ovanın içine ilerlemesi 2 anlamda problemli; biri daha zayıf bir zemine doğru, ikincisi de ileri sürülen fayın üstüne, Bursa Şehir Hastanesi ve stadyumdan çok yakın bir konumdan geçiyor." açıklamasında bulundu.