Yeni haftada havalar nasıl olacak? Yağış alanı daralıyor, sıcaklık daha da artacak

19 Şubat 2024 05:21 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 05:36

Türkiye son 53 yılın en sıcak ocak ayını yaşadı. Şubat ayına girerken yağışlar sevindirdi. Ancak bu hafta yağış alanı daralacak. Sıcaklıklar yine mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bugün orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Hatay çevrelerinde yağış bekleniyor.

İç kesimlerde hafta ortasına kadar, sabaha karşı yer yer sis ve pus etkili olacak.

Yağışların, çarşamba günü daha dar bir alanda etkili olması bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Batı Karadeniz'de yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar görülecek.

ÇIĞ RİSKİ DEVAM EDİYOR

Meteoroloji, kar örtüsüne sahip eğimli bölgeler için ise çığ uyarısını tekrarladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Burak Tekin, "Bu hafta da özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda rakımı yükseklik yamaçlı yerlerde çığ riski devam ediyor" ifadelerini kullandı.

19 ŞUBAT İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

İSTANBUL 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 1°C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

KOCAELİ 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 7°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 5°C, 14°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 6°C, 15°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 2°C, 14°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Mersin, Adana ve Hatay çevreleri ile bu akşam saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yer yer sağanak yağışlı

ANTALYA 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu yer yer sağanak yağışlı

HATAY 6°C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT -2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 2°C, 9°C

Çok bulutlu ve kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 5°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimleri ile yarın (Pazartesi) Amasya ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 5°C, 10°C

Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yer yer aralıklı yağmurlu

SAMSUN 7°C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TOKAT 4°C, 9°C

Çok bulutlu

TRABZON 7°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Elazığ çevrelerinin sağanak yağışlı, yarın (Pazartesi) Ardahan çevrelerinin kar yağışlı, Hakkari, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -5°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -6°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) batısı ile zamanla genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı