Yeni haftada havalar nasıl olacak? Yağış alanı daralıyor, sıcaklık daha da artacak
Son 53 yılın en sıcak ocak ayı geride kaldı. Şubat ayı da bahar havasında geçiyor. Yurt genelinde geçen hafta yağış etkiliydi, sıcaklık mevsim normallerinde seyretti. Bu hafta ise yağış alanı daralacak, sıcaklık daha da artacak. İşte 19 Şubat il il hava durumu...
Türkiye son 53 yılın en sıcak ocak ayını yaşadı. Şubat ayına girerken yağışlar sevindirdi. Ancak bu hafta yağış alanı daralacak. Sıcaklıklar yine mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Bugün orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Hatay çevrelerinde yağış bekleniyor.
İç kesimlerde hafta ortasına kadar, sabaha karşı yer yer sis ve pus etkili olacak.
Yağışların, çarşamba günü daha dar bir alanda etkili olması bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Batı Karadeniz'de yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar görülecek.
ÇIĞ RİSKİ DEVAM EDİYOR
Meteoroloji, kar örtüsüne sahip eğimli bölgeler için ise çığ uyarısını tekrarladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Burak Tekin, "Bu hafta da özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda rakımı yükseklik yamaçlı yerlerde çığ riski devam ediyor" ifadelerini kullandı.
19 ŞUBAT İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 3°C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
İSTANBUL 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 1°C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
KOCAELİ 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR -2°C, 7°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 5°C, 14°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 6°C, 15°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 2°C, 14°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Mersin, Adana ve Hatay çevreleri ile bu akşam saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yer yer sağanak yağışlı
ANTALYA 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu yer yer sağanak yağışlı
HATAY 6°C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 0°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 0°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
YOZGAT -2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 2°C, 9°C
Çok bulutlu ve kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK 5°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimleri ile yarın (Pazartesi) Amasya ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 5°C, 10°C
Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yer yer aralıklı yağmurlu
SAMSUN 7°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TOKAT 4°C, 9°C
Çok bulutlu
TRABZON 7°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Elazığ çevrelerinin sağanak yağışlı, yarın (Pazartesi) Ardahan çevrelerinin kar yağışlı, Hakkari, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -5°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -6°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) batısı ile zamanla genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı