Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı bugün: Emekli aylığı düzenlemesi ana gündem

08 Ocak 2024 01:29 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 01:39

Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı, 3 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantıda; Emeklilere yönelik zam düzenlemesi, ekonomi ve terörle mücadele başlıkları ele alınacak.

Yeni yılla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 49,25, işçi ve Bağ-kur emeklileriyse yüzde 37,56 zam almıştı. 2 zam oranı arasındaki fark, kamuoyunda tartışma olurken hükümet farkın kapatılması için çalışmalarını sürdürüyor. yürütüyor.

BAKANLAR ŞİMŞEK VE IŞIKHAN SUNUM YAPACAK

Ayrıca en düşük emekli maaşıyla ilgili de düzenleme yapılması beklenirken toplantıda, Çalışma ve Sosya Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in zam konusunda bir sunum yapacağı öğrenildi.

FAHİŞ FİYAT DENETİMİ

Ekonomideki son gelişmeler de kabinede ele alınacak. Faiz artış oranlarının piyasalara yansıması ve enflasyonla mücadele konusunda bakanların Erdoğan'ı bilgilendirmesi bekleniyor. Ticaret Bakanlığının fahiş artışlara ilişkin yürüttüğü denetimler de kabinenin gündeminde olacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele operasyonlarının da kabinede konuşulması bekleniyor. TSK ve MİT'in sınır ötesi operasyonlarına dair yeni bilgiler Erdoğan'a sunulacak. Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen protokolün, 16 Ocak'ta açılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İstanbul'da yapılan görüşmelerin detayları kabinede ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.