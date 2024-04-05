Yer Adana... Göle yüzmeye giren gençten acı haber!

05 Nisan 2024 08:32 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 08:32

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarı Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki Ali B. arkadaşlarıyla birlikte bir süre muhabbet ettikten sonra göle girmeye başladı. Birkaç defa girip çıkan genç adam, bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşları durumu hemen polise bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Gemi Adamlar ve sualtı polisleri sevk edildi. Gemi Adamlar ve sualtı polisleri gece boyunca yaptığı ortak arama çalışmalarında Ali B.'nin kaybolduğu bölgeyi tespit etti. Ardından sualtı polisleri ve Gemi Adamlar ortak çalışmasında talihsiz gencin cesedi sudan çıkartıldı.

Yapılan incelemelerinin ardından Ali B.'nin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.