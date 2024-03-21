Yer Bolu... Mart ayında lapa lapa kar yağdı, görüş mesafesi düştü

21 Mart 2024 01:55 - Güncelleme : 21 Mart 2024 01:55

Baharın müjdeleyicisi olarak bilinen üç cemrenin de düşmesiyle Bolu’da hava sıcaklıkları artmıştı. Fakat bugün gün içerisinde etkili olan sağanak yağış yerini gece saatlerinde kar yağışına bıraktı.

Kent merkezinde etkili olan kar yağışı kısa sürede apartman çatılarını ve yeşil alanları beyaza bürüdü. Şehir merkezinde lapa lapa yağan kar kartpostallık görüntülere sahne oldu. Kar yağışı nedeniyle hava sıcaklığı şehir merkezinde eksi derecelere kadar düştü.

Bolu’da kar yağışının aralıklarla sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

BOLU DAĞI'NDA GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Öte yandan Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu Dağı geçişinde de hafif kar yağışı etkili oluyor. Kar nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede aralıklarla etkili olan sis ve kar yağışı nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düşüyor.

Karayolları ekipleri hafif kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle yolda oluşabilecek buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarını bölgede sürdürüyor. Kar yağışının sabah saatlerine kadar hafif şekilde etkisini sürdürmesi bekleniyor.