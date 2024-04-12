Yer İzmir... Ticari taksi bariyerlere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
İzmir Buca'da bir ticari taksi bariyerlere çarptı. Feci kaza sonrası 1 kişi öldü 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.
İzmir'in Buca ilçesinde akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. İzmir - Çeşme çevreyolunda bulunan Buca doğu girişinde Çeşme yönüne doğru seyir halinde olan Hikmet Can Elmacı yönetimindeki ticari taksi bariyerlere çarptı. Kazayı gören sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
BİR YOLCU HAYATINI KAYBETTİ
Kazanın şiddetiyle ticari taksi hurdaya dönerken, sürücü Hikmet Can Elmacı ve araç içerisinde bulunan yolculardan 2’si ağır olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. 1 yolcu ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yararlılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü Hikmet Can Elmacı ve araç içerisinde bulunan bir yolcunun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.