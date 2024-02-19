Yerel seçime Fransız sabotajı! Terör için 8 milyon euro bütçe ayırdılar

19 Şubat 2024 07:06 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 09:24

Türkiye'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için geri sayım sürerken Fransa'nın başını çektiği bir kaos lobisi hain bir planı devreye soktu. Fransa merkezli Kürt Dernekleri Federasyonu (FKDF) ve Kürt İş Adamları Birliği (KARSAZ) başta olmak 15’ten fazla paravan yapıyla birlikte Türkiye'yi karıştırmak için harekete geçti.

TERÖRÜN FİNANSÖRÜ PARİS

Türkiye gazetesinden Yılmaz Bilgen'in haberine göre söz konusu lobi hedeflenen eylem ve faaliyetler için Paris yönetimi 8 milyon euro tutarında bütçe hazırladı.Türkiye’de medya, sivil toplum örgütleri, bazı kurum, kuruluş ve kişileri sürece dâhil etmek isteyen lobi, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a özgürlük, etnik kökenler, ana dilde eğitim, mülteciler, ekonomik şartlar ve bazı sabote faaliyetlerine bağlı toplumsal tepkiler ve benzeri hassas konular üzerinden gerilim üretmeyi hedefliyor.

CEZAEVLERİNDE AYAKLANMA PLANI

Planın en dikkat çekici boyutlarından biri ise cezaevlerinde tertip edilecek mahkûm ayaklanmaları. Özellikle bürokrasi ve bazı kurumlarda FETÖ hücre yapılanmalarına bel bağlayan kaos ittifakına hain örgütün Avrupa yapılanması da yoğun destek veriyor.

Aralarında Fransa Senatosu üyeleri, film yapımcısı, reklamcı, STK yöneticisi, yazar, şarkıcı, politikacı gibi terör destekçilerinin de yoğun desteği ile başlayan kirli propagandanın nihai hedefi, seçim sürecini provoke etmek.

NANİFESTOLARI FRANSIZ BASININDA

Fransa’nın Humanite gazetesinde bu kapsamda bir manifesto yayınlayan terör lobisi, Öcalan başta olmak üzere PKK-PYD ve diğer terör versiyonlarına övgüler dizdi, Avrupa’nın tamamına yardım çağrısı yaptı.

Bu isimlere Almanya, Danimarka, Belçika, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerden de destek veriyor. Türkiye’yi karıştırma amaçlı oluşturulan bütçelerin taşınmasında DEM Parti yöneticileri ile birlikte sözde Kürt İşadamları Dernekleri, yardım kuruluşları ve bazı şirketler kullanılıyor.

Kaos sponsoru Avrupa ülkeleri, Türkiye ile eş zamanlı terör destekçilerine gösteri takvimi hazırladı. Terör destekçisi lobi, Almanya, Fransa, Belçika, İsviçre, Hollanda ve Belçika’nın birçok bölgesinde salon ve meydan gösterileri gerçekleştiriyor.

GURBETÇİLERİN ADRESLERİ TERÖRİSTLERDE!

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UID) eski Başkanı Köksal Kuş, gurbetçilerimize ait adres kayıtları başta olmak üzere bazı mahrem bilgilerin terör yandaşları ile paylaşıldığını söyledi. Kuş, “PKK destekçileri son provokasyonlarına daha fazla destekçi bulmak ve Türklere gözdağı verme amaçlı bu bilgileri kullanıyor. Türklerin evlerine DEM Parti’ye oy vermeleri ve terör elebaşı için yapılan gösterilere katılmaları için doğrudan aranıyor ya da ev ve iş yerlerine broşür bırakılıyor. Güvenlik birimleri tespit edilen para akışı ve yürütülen kirli proje ile ilgili çok sayıda kişi ve kurumu yakın takibe aldı” dedi.