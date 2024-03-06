Yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehirlerde kim önde? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ilk kez açıkladı

06 Mart 2024 09:25 - Güncelleme : 06 Mart 2024 09:39

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, katıldığı bir televizyon programında 31 Mart 2024 Yerel Seçimlere dair merak edilenleri ilk kez açıkladı. AR-GE ve Eğitim Başkanı da olan Şen, anket sonuçlarındaki verileri anlattı. Anket verilerinde en dikkat çeken detay ise 'Başa Baş' ifadesi yer aldı. Ancak Şen'in büyükşehirlerdeki anket sonuçları ise şaşırttı. Bunun yanı sıra anketlerin nelere göre yapıldığına dair de verdiği verilerin değerlendirmelerinde bulundu.

YEREL SEÇİMLERDE ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR BÜYÜKŞEHİRLERDE KİM ÖNDE?

Mustafa Şen, anket sonuçlarında genç olan adayların vatandaşlar tarafından olumlu karşılandığının altını çizdi. Gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Şen, anketlerde ise belirleyici olan durumun particilik olduğunu vurguladı. Çok çalışılıyor bunun etkisinin de olumlu olacağına yönelik konuştu ancak öte yandan anketlerde oy veren vatandaşların particilik ve ideoloji sevdalarının ön planda olması durumun daha başa baş ilerlediğinin altını çizdi.

Şen konuşmasına en merak edilen şehir İstanbul'a devam etti:

"İstanbul eşsiz bir şehir. Fakat mevcut büyükşehir belediye başkanı tarafından ziyan edilmiş şehir. Bizim adayımız 'Sadece İstanbul' diyor. Bu farkı net bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. Murat Kurum ziyan edilmiş şehirde diyor ki 'Sadece İstanbul'. Bu çok değerli. Zira İstanbul geri gitti. Trafik katlandı. Bizim adayımız sayın Kurum, sade kendi halinde biri.

İstanbul'da anketler ortada. Ben böyle tek tek rakamlar söylemeyeyim. İstanbul büyükşehir olmuş ve kalmış. Bu modern dönemde trafik bir çileye dönüşmüş. Yapılması gereken şey çilesiz bir şehir ortaya koymak. Metroları zamanında yaparsınız, hazır yapılmakta olan betona ya da tünele beton dökmezsiniz. Planlayarak gidersiniz."

İYİ ÇALIŞAN KAZANACAK!

Mustafa Şen, vatandaşların İstanbul'da en çok şikayet ettikleri konunun başında ise trafik sorunları olduğunu belirtti. Tam bir ay kaldığını ve bu süreçte adayların projelerinin konuşulmasının daha doğru olduğunu hatırlatarak "İyi çalışan kazanacak" ifadesini kullandı.

Şen, büyükşehirlerde özellikle anket sonuçlarında başa baş bir ilerleyişinin bunun da 31 Mart gecesine daha net yansıyacağının altını çizerek her an sürpriz sonuçlarla karşılaşacağının sinyalini verdi.