Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Gündem>Yerel seçimde kan döküldü! Muhtarlık rekabeti kötü bitti: Ölüler ve yaralılar var
31 Mart 2024 21:23 - Güncelleme : 31 Mart 2024 21:26

Yerel seçimde kan döküldü! Muhtarlık rekabeti kötü bitti: Ölüler ve yaralılar var

Muhtarlık seçimlerinde istenmeyen görüntüler meydana geldi. Yaşanan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti. Pek çok yerde taşlı sopalı kavgalar çıktı. Gruplar birbirine girdi. Rekabetin iyice kızıştığı yerlerde kan döküldü.

Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
Yerel seçimde kan döküldü! Muhtarlık rekabeti kötü bitti: Ölüler ve yaralılar var

Yerel seçimlere rekabetin gölgesi düştü. Yurdun dört bir yanından kötü haberler geldi. Bu seçimlerde yine bol bol kavga çıktı. Muhtarlık seçiminde hem adaylar hem de adayların akrabaları birbirine girdi. Yaralananlar hatta ölenler oldu.

TAŞ, SOPA VE SİLAHLA SALDIRDILAR

Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesine bağlı Ağaçlıdere mahallesinde iki grup arasında muhtarlık kavgası yaşandı.

Mahallede oy kullanma işlemi sürerken başlayan kavgada taraflar birbirine taş, sopa ve silahla saldırdı. Olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada,1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yerel seçimlerde kan döküldü! Muhtarlık rekabeti kötü bitti: Ölüler ve yaralılar var - 1. Resim

Kavga sırasında bölgeye sevk edilen ambulanslardan 2'si atılan taşlar nedeniyle hasar gördü. Jandarma ekiplerinin mahalledeki güvenlik önlemi sürüyor.

Yerel seçimlerde kan döküldü! Muhtarlık rekabeti kötü bitti: Ölüler ve yaralılar var - 2. Resim

MUHTARLIK SEÇİMİNDE SİİRT’TE 1 ÖLÜ

Siirt'in Konacık köyünde de benzer bir olay yaşandı. Burada da iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

MUHTARLIK KAVGASINI POLİS AYIRDI

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kumlu Mahallesi’nde oy verme işlemleri sırasında sözlü tartışma yaşandı. Okulun bahçesindeki tartışma adayların yakınlarının araya girmesiyle kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Jandarma ekipleri kavgayı sonlandırmak için biber gazı sıkarak havaya ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen takviye jandarma ekiplerin müdahalesiyle kavga büyümeden sonlandırıldı.

AFYONKARAHİSAR’DA KAN AKTI

Afyonkarahisar’da mevcut mahalle muhtarı bacağından bıçaklanarak hastanelik oldu. Olay, kent merkezi Akcin Mahallesi'nde meydana geldi. Mevcut mahalle muhtarı Halit Kaplan ile rakip muhtar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine rakip muhtarın yeğeni ve arkadaşı muhtarı bıçakladı. Yaralanan Halit Kaplan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis bıçaklı saldırganı gözaltına aldı.

MUHTARLARIN YAKINLARI BİRBİRİNE GİRDİ

Arnavutköy'de muhtar adaylarının yakınları arasında kavga çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken polis ekiplerinin araya girmesiyle son buldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

MUHTAR ADAYLARI ARASINDA KAVGADA 13 YARALI

Batman’da muhtar adayları arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde muhtar adayları Orhan Doğan ile Vasfi Onat arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu 2 aday yakınları da kavgaya dahil oldu. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Batman Eğitim Araştırma Hastanesi, İluh Devlet Hastanesi ile özel hastanelere sevk edildi.

Jandarma olay ile ilgili inceleme başlattı.

Yerel seçimlerde kan döküldü! Muhtarlık rekabeti kötü bitti: Ölüler ve yaralılar var - 3. Resim

MUHTAR ADAYLARI ARASINDA ARBEDE

Samsun'da 10 muhtar adayının yarıştığı mahallede oyların kullanıldığı okulun önünde taraflar arasında arbede yaşandı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde 10 vatandaş 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde aday oldu. Mahallelinin oy kullandığı Yunus Emre Ortaokulu önünde muhtar adayları ve taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Polis kısa sürede olaya müdahale etti. Yaşanan arbede büyümeden önlendi. Bazı muhtar adayları da tarafları yatıştırmak için çaba sarf etti. Arbede sonrası taraflar birbirlerinden davacı olmadı.

Yerel seçimlerde kan döküldü! Muhtarlık rekabeti kötü bitti: Ölüler ve yaralılar var - 4. Resim

BAYBURT'TA MUHTARLIK SEÇİMİ KAVGASI

Bayburt'un Merkeze bağlı Balca köyünde muhtarlık seçimiyle ilgili iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Balca köyünde iki grup arasında muhtarlık seçimiyle ilgili başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yerel seçimlerde kan döküldü! Muhtarlık rekabeti kötü bitti: Ölüler ve yaralılar var - 5. Resim

Kavga sırasında darp sonucu yaralanan Talip Yıldırım, Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri köyde güvenlik tedbirini artırdı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İllere Göre Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonucu

Büyükşehir Belediyeleri Parti Dağılımı

İl Belediyeleri Parti Dağılımı

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...