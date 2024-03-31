Yerel seçimde kan döküldü! Muhtarlık rekabeti kötü bitti: Ölüler ve yaralılar var

31 Mart 2024 21:23 - Güncelleme : 31 Mart 2024 21:26

Yerel seçimlere rekabetin gölgesi düştü. Yurdun dört bir yanından kötü haberler geldi. Bu seçimlerde yine bol bol kavga çıktı. Muhtarlık seçiminde hem adaylar hem de adayların akrabaları birbirine girdi. Yaralananlar hatta ölenler oldu.

TAŞ, SOPA VE SİLAHLA SALDIRDILAR

Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesine bağlı Ağaçlıdere mahallesinde iki grup arasında muhtarlık kavgası yaşandı.

Mahallede oy kullanma işlemi sürerken başlayan kavgada taraflar birbirine taş, sopa ve silahla saldırdı. Olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada,1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavga sırasında bölgeye sevk edilen ambulanslardan 2'si atılan taşlar nedeniyle hasar gördü. Jandarma ekiplerinin mahalledeki güvenlik önlemi sürüyor.

MUHTARLIK SEÇİMİNDE SİİRT’TE 1 ÖLÜ

Siirt'in Konacık köyünde de benzer bir olay yaşandı. Burada da iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

MUHTARLIK KAVGASINI POLİS AYIRDI

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kumlu Mahallesi’nde oy verme işlemleri sırasında sözlü tartışma yaşandı. Okulun bahçesindeki tartışma adayların yakınlarının araya girmesiyle kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Jandarma ekipleri kavgayı sonlandırmak için biber gazı sıkarak havaya ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen takviye jandarma ekiplerin müdahalesiyle kavga büyümeden sonlandırıldı.

AFYONKARAHİSAR’DA KAN AKTI

Afyonkarahisar’da mevcut mahalle muhtarı bacağından bıçaklanarak hastanelik oldu. Olay, kent merkezi Akcin Mahallesi'nde meydana geldi. Mevcut mahalle muhtarı Halit Kaplan ile rakip muhtar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine rakip muhtarın yeğeni ve arkadaşı muhtarı bıçakladı. Yaralanan Halit Kaplan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis bıçaklı saldırganı gözaltına aldı.

MUHTARLARIN YAKINLARI BİRBİRİNE GİRDİ

Arnavutköy'de muhtar adaylarının yakınları arasında kavga çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken polis ekiplerinin araya girmesiyle son buldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

MUHTAR ADAYLARI ARASINDA KAVGADA 13 YARALI

Batman’da muhtar adayları arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde muhtar adayları Orhan Doğan ile Vasfi Onat arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu 2 aday yakınları da kavgaya dahil oldu. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Batman Eğitim Araştırma Hastanesi, İluh Devlet Hastanesi ile özel hastanelere sevk edildi.

Jandarma olay ile ilgili inceleme başlattı.

MUHTAR ADAYLARI ARASINDA ARBEDE

Samsun'da 10 muhtar adayının yarıştığı mahallede oyların kullanıldığı okulun önünde taraflar arasında arbede yaşandı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde 10 vatandaş 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde aday oldu. Mahallelinin oy kullandığı Yunus Emre Ortaokulu önünde muhtar adayları ve taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Polis kısa sürede olaya müdahale etti. Yaşanan arbede büyümeden önlendi. Bazı muhtar adayları da tarafları yatıştırmak için çaba sarf etti. Arbede sonrası taraflar birbirlerinden davacı olmadı.

BAYBURT'TA MUHTARLIK SEÇİMİ KAVGASI

Bayburt'un Merkeze bağlı Balca köyünde muhtarlık seçimiyle ilgili iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Balca köyünde iki grup arasında muhtarlık seçimiyle ilgili başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavga sırasında darp sonucu yaralanan Talip Yıldırım, Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri köyde güvenlik tedbirini artırdı.