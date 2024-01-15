Yerli savaş uçağı KAAN son düzlükte, dünyanın gözü tarihi günde

15 Ocak 2024 16:40 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 16:50

Savunma sanayii alanında Türkiye'nin en iddialı projesi arasında yer alan Milli Muharip Uçağı KAAN kısa süre içerisinde gökyüzü ile buluşacak. KAAN, fırlatma koltuğu, statik testler, kontrol yüzeyleri testleri, iniş takımı düşürme testleri, aviyonik sistem testleri ve yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testlerini başarıyla tamamladı. KAAN'ın ertelenen ilk uçuş testinin çok kısa süre içinde Ankara Mürted Hava Üssü'nden gerçekleştirmesi bekleniyor. Milyonlarca vatandaş yerli savaş uçağı KAAN’ın ilk uçuşuna odaklandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen KAAN, 5'inci nesil savaş uçağı kategorisinde yer alıyor. Yerli savaş uçağının insansız savaş uçakları, insansız hava araçları gibi platformlarla aynı anda göreve çıkacağı şekilde tasarlanıyor.

KAAN’IN AYRINTILI PROGRAM TAKVİMİ

Milli Muharip Uçak KAAN’ın T0 denilen başlangıç şartlarının yerine getirildiği tarih, 2018 yılı. Faz-1 Aşama-1 kapsamında, 2018-2022 yılları arasında KAAN’ın ön dizayn faaliyetleri icra edildi.

Faz-1 Aşama-2 kapsamında ise 2022-2029 döneminde, MMU KAAN’ın detay tasarım ve kalifikasyon faaliyetleri gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda KAAN; 2023 yılında hangardan çıkış yaptı. 2026 yılına kadar, 3 adet prototipin üretilmesi hedefleniyor. Halihazırda TUSAŞ tesislerinde 2’nci ve 3’üncü prototiplerin montaj faaliyetlerinin devam ettiği biliniyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek Blok-10 konfigürasyonunun ise 2029 yılına kadar geliştirilmesi hedefleniyor. Faz-2 kapsamında üretilecek 10 adet KAAN Blok-1 savaş uçağı, 2030-2033 yılları arasında Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilecek. Ancak Türk Hava Kuvvetleri tarafından açıklanan bu tarih, TUSAŞ tarafından 2028 olarak revize edildi.

2034-2040 yılları arasındaki Faz-3 kapsamında ise diğer KAAN bloklarının geliştirilmesi ve seri üretim faaliyetleri gerçekleştirilecek. Bu tarih de TUSAŞ tarafından 2030 olarak revize edildi.

ANKA'LARLA BİRLİKTE GÖREV YAPACAK

Yerli savaş uçağı ANKA-3, AKSUNGUR, ANKA ve ŞİMŞEK'le konuşacak, onları kontrol edecek ve beraber görev icra edebilecek. KAAN, gelişmiş uçak üstü sensörler ve diğer harekât unsurları arası hızlı veri aktarımı ile desteklenen yüksek durumsal farkındalığa da sahip. Böylece uçak, harekât alanındaki resmin anlık ve etkin şekilde görev unsurlarına aktarımını sağlayabiliyor.

Kaan, etkin insan-makine takımlaşması ve bütünleşik pilot arayüzleri ile karmaşık harp ortamlarında pilotun ihtiyaç duyduğu karar desteğinin sağlanması, sensör füzyonu ve arttırılmış otomasyon ile pilotların iş yükünü de hafifletiyor.

Harekât alanında muharebe esnasında oluşan hasarı gelişmiş sistemler sayesinde tespit ederek pilota da bilgi verecek uçak, etkili sorti sayısını arttırabilmek üzere iki görev arasında kısa süre içerisinde göreve de hazır olabilecek.

RADARA KARŞI DÜŞÜK GÖRÜNÜRLÜK

Diğer taraftan yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranı hedeflenen uçakta yerli motor için de çalışmalar başlatıldı. Milli Muharip Uçak radar dalgalarını sönümleme özelliğine sahip kompozit malzemelerden üretiliyor.

Kokpiti tek kişilik olarak tasarlanan milli savaş uçağı; çift motorlu, radara karşı düşük görünürlük, gövde içi silah taşıma özelliği, gelişmiş uçuş ve atış sistemleri, çift fonksiyonlu radar ve elektronik harp kabiliyetine sahip olacak.

Milli Muharip Uçak, çift kuyruk, çift motor ve köşeli yapısıyla dikkat çekiyor. Üstün özellikleriyle tam bir savaşçı olan uçak, 21 metre uzunluğa, 6 metre yüksekliğe, 14 metre de kanat açıklığına sahip bulunuyor.

55 bin feet irtifaya çıkabilecek uçak, sesten 1.8 kat daha hızlı da uçabilecek.

ASELSAN RADARI ENTEGRE EDİLECEK

Öte yandan uçağın burun kısmına ASELSAN tarafından üretilecek radar yerleştirilmesi planlanıyor. ASELSAN ayrıca milli muharip uçakta kullanılacak elektronik harp sistemi ve elektro optik 360 derece gözetleme sistemini de geliştiriyor.

Derleyen: Murat Makas