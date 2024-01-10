Tgrt Haber
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 10 Ocak 2024 11:56 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 11:56

    Yıl 2024, soba zehirlenmesinden 1 can kaybı! Bir kişi de yoğun bakımda

    Kırşehir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi hastanede tedavi altına alındı.

    Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Yıl 2024, soba zehirlenmesinden 1 can kaybı! Bir kişi de yoğun bakımda
    Ambulans, Soba Zehirlenmesi

    Kırşehir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi hastanede tedavi altına alındı.
    Kırşehir'in Akçakent ilçesine bağlı Mahsenli köyünde M.D. ve karısı N.D.'den haber alamayan komşuları, durumu jandarmaya haber verdi.

    ÖLÜMLE PENÇELEŞİYOR

    İhbar üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekibi, M.D'nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi. N.D. ise ambulansla kaldırıldığı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

     

     

    Haberler>Gündem>Yıl 2024, soba zehirlenmesinden 1 can kaybı! Bir kişi de yoğun bakımda
    ambulanssoba zehirlenmesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...