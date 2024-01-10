10 Ocak 2024 11:56 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 11:56
Yıl 2024, soba zehirlenmesinden 1 can kaybı! Bir kişi de yoğun bakımda
Kırşehir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi hastanede tedavi altına alındı.
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kırşehir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi hastanede tedavi altına alındı.
Kırşehir'in Akçakent ilçesine bağlı Mahsenli köyünde M.D. ve karısı N.D.'den haber alamayan komşuları, durumu jandarmaya haber verdi.
ÖLÜMLE PENÇELEŞİYOR
İhbar üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekibi, M.D'nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi. N.D. ise ambulansla kaldırıldığı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.