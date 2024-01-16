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16 Ocak 2024 13:34 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 13:40

Yine köpek saldırısı! 12 yaşındaki kız çocuğunun vücudu paramparça oldu

Şanlıurfa'da komşuya gitmek için evinden çıkan 12 yaşındaki kız çocuğu başıboş köpekler tarafından saldırıya uğradı. Küçük çocuğun saldırı sonucu vücudunun çeşitli yerleri parçalandı.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Köpek, Şanlıurfa

Sokaklarda başıboş bırakılan köpekler dehşet saçmaya devam ediyor. Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde 13 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen olayda, komşuya gitmek için evinden çıkan 12 yaşındaki Fidan Damla Koçyiğit’e sokak köpeği saldırdı. Saldırı sonrası özellikle kolları ve bacaklarında derin yaralar oluşan talihsiz çocuk önce Şanlıurfa'da, ardından Gaziantep Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

"KIZIM PERİŞAN HALDEYDİ"

Gündüz vakti yaşanan köpek saldırısına tepki gösteren ve önlem alınmasını isteyen 12 yaşındaki Fidan Damla Koçyiğit’in babası Mehmet Koçyiğit, "Sokak köpekleri benim çocuğum dışında 2 çocuğu daha ısırdı. Ben evdeydim, komşular çağırdı çocuğunu köpek ısırmış diye. Ben gittim çocuk perişan vaziyetteydi. Çocuğuma yetiştiğim zaman bayılmıştı. Suruç Devlet Hastanesi'ne götürdüm. Suruç Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi ve dikiş yapıldı” dedi.

Yine köpek saldırısı! 12 yaşındaki kız çocuğunun vücudu paramparça oldu

Koçyiğit, ardından Gaziantep Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümüne geldiklerini söyledi.

"KOLU BİTKİN PARÇALANMIŞ VAZİYETTE"

Yaşanan köpek saldırısı sonucu kızının vücudunda derin yaralar ve doku kayıpları oluştuğunu ifade eden baba Koçyiğit, “Kolundan, baldırından, sırtından ve bileğinden olmak üzere toplam 4 yerinden ısırma var. Tabi derin ısırık oluşmuş durumda, kolu bitkin ve parçalamış vaziyette" dedi.

Yine köpek saldırısı! 12 yaşındaki kız çocuğunun vücudu paramparça oldu

Çocuklarını okula yalnız gönderemediklerini, tedirgin olduklarını anlatan Koçyiğit, kızının hayati tehlikesinin olmadığını ama oldukça bitkin olduğunu anlattı.

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