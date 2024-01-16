Yine KYK yurdu, yine asansör kazası! Öğrenciler dışarı fırladı

16 Ocak 2024 07:32 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 07:32

Türkiye'de son dönemde sıklaşan Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlardaki asansör kazalarına bir yenisi Giresun'da eklendi.

Pembe Hatun kız öğrenci yurdunda bakım ve onarım nedeniyle bir süredir kullanılmayan asansör, hizmete açıldıktan birkaç saat sonra arıza nedeniyle zemine çakıldı. Ancak asansörün boş olduğunun anlaşılması derin bir nefes aldırdı.

ÖĞRENCİLER KORKUYLA KAÇIŞTI

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre yurt binasında üst katlarda bulunan asansör kullanmak için 4. kata çağrıldı. Ancak bir anda boşa salınarak zemin kata çakıldı. Yurtta gürültüyü duyan diğer öğrenciler de kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine yurda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Zeminde güvenlik anahtarıyla kapıları açılmayan asansörü itfaiye ve polis ekipleri levye kullanarak açıtı. Asansörün boş olduğunun görülmesiyle herkes derin bir nefes aldı.

İL MÜDÜRÜ: GEREKEN YAPILACAK

Asansör kazasının ardından yurda gelen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Ergün'ün öğrencilerin sorunlarını dinledi. Ergün, ihmal iddialarına ilişkin inceleme başlatıp gerekenlerin yapılacağını söyledi.

Öte yandan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Ergün, asansörün zemine çakılmadığını, fren sistemindeki bir arıza nedeniyle çağrılan katta durmayıp aşağıya indiğini ileri sürdü.