21 Mart 2024 20:00 - Güncelleme : 21 Mart 2024 20:06
Yine Tofaş yine aynı manzara! Levhaya çarptı, ikiye ayrıldı
Ankara’da yön levhasına çarpan Tofaş marka otomobil ikiye ayrıldı. Feci kazada sürücü ağır yaralandı.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'da öğle saatlerinden meydana gelen kazada; henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı Tofaş marka otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere sonra da yön levhasına çarptı.
SÜRÜCÜ 20 METRE HAVAYA SAVRULDU
Levhaya çarpan Tofaş marka otomobil ikiye ayrıldı. Kaza anından otomobilden fırlayan sürücü ise 20 metre havaya savruldu.
Ağır yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı