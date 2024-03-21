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21 Mart 2024 20:00 - Güncelleme : 21 Mart 2024 20:06

Yine Tofaş yine aynı manzara! Levhaya çarptı, ikiye ayrıldı

Ankara’da yön levhasına çarpan Tofaş marka otomobil ikiye ayrıldı. Feci kazada sürücü ağır yaralandı.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ankara'da öğle saatlerinden meydana gelen kazada; henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı Tofaş marka otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere sonra da yön levhasına çarptı.

SÜRÜCÜ 20 METRE HAVAYA SAVRULDU

Levhaya çarpan Tofaş marka otomobil ikiye ayrıldı. Kaza anından otomobilden fırlayan sürücü ise 20 metre havaya savruldu.

Yine Tofaş yine aynı manzara! Levhaya çarptı, ikiye ayrıldı - 1. Resim

Ağır yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yine Tofaş yine aynı manzara! Levhaya çarptı, ikiye ayrıldı - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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