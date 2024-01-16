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16 Ocak 2024 02:42 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 02:42

Yok böyle kavga! Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişi tartıştığı kardeşinin kulağının bir bölümünü ısırarak kopardı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Yok böyle kavga! Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
Kulak, Kavga

Hatay'da Savaş Mahallesi'nde E.K. (55) ile kardeşi İ.K. (52) arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, İ.K'nin kulağını ısırarak bir bölümünü kopardı. Bu sırada E.K'de başından yaralandı.

Yok böyle kavga! Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.

KOPAN KULAK DİKİLDİ

İ.K'nin olay sırasında kopan kulağının parçası sağlık ekiplerince hastaneye götürülerek dikildi. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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