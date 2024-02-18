Yola beton döken sürücü hayatının dersini aldı! 

18 Şubat 2024 12:02 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 12:05

Maltepe'de meydana gelen olayda, beton harcı yüklü mikserin sürücüsü, trafik ışıklarında beklediği esnada, aracın arkasından yola bir miktar beton harcı sızdırdı. Durumu fark eden polis memuru, mikser sürücüsünü araçtan indirdi ve yola dökülen betonun temizlenmesini sağladı.

Olayın görgü tanıkları, yaşananları anbean cep telefonlarına kaydetti. Video kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken görüntülerde, polis memurunun sürücüye yolun temizlenmesi için talimat verdiği ve sürücünün de bu talimatlara uyarak yola dökülen betonu temizlemeye çalıştığı anbean kaydedildi.

Vatandaşlar, polis memurunun müdahalesini takdir etti.