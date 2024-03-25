Yola çıkacaklar dikkat! Vapur seferleri iptal edildi

25 Mart 2024 16:00 - Güncelleme : 25 Mart 2024 16:08

İzmir'de, olumsuz hava ve deniz şartları nedeni ile arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri geçici olarak iptal edildi. İZDENİZ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri saat 14.40 itibariyle iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

Öte yandan sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların İzmir, Manisa, Aydın ve Balıkesir çevrelerinde ve Çanakkale'nin güney ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel yıldırım ve dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, vb. gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.