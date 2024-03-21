21 Mart 2024 14:02 - Güncelleme : 21 Mart 2024 14:38
Yolcu dolu otobüs boks ringine döndü
Bursa’da yolcu dolu otobüste çıkan kavgada taraflar birbirine yumruklarla saldırdı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yıldırım ilçesi Ankara Caddesi Duaçınarı Mevkisi şehir merkezi yönünde meydana gelen olayda, Gürsu Terminal arası çalışan otobüste bulunan yolcular bir anda tartışmaya başladı.
Şoför, otobüsü sağa çekerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Kadın-erkek demeden otobüs içerisinde kavga eden vatandaşların görüntüleri kameraya yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı