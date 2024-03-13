Yolcu otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kaza kamerada

13 Mart 2024 16:47 - Güncelleme : 13 Mart 2024 17:00

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde otomobil ile İETT otobüsünün kafa kafaya çarpıştığı feci kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYONU KIRDI, OTOBÜSLE KAFA KAFAYA GİRDİ

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; kaza Eyüp Sultan Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, aniden yan yoldan çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Otomobil bu sırada karşı yönden gelen ve içinde yolcu bulunan 34 TP 8571 plakalı İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

İETT OTOBÜSÜ DEHŞET SAÇTI

Çarpışmanın etkisiyle otomobili sürükleyen İETT otobüsü park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, otobüsteki yolcular kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Yan yoldan çıkmaya çalışarak kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.