Yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

09 Nisan 2024 21:12 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 21:13

Kaza, Kastamonu'nun Araç ilçesi Araç-Kastamonu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram tatili için İstanbul'dan Kastamonu'ya gelen İlhan Araç ve ailesinin bulunduğu otomobil, yoldan çıkarak takla attı.

Kazada İlhan Araç ile aynı aileden 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen İlhan Araç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.