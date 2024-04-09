Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Gündem>Yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
09 Nisan 2024 21:12 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 21:13

Yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Kastamonu'nun Araç ilçesi Araç-Kastamonu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram tatili için İstanbul'dan Kastamonu'ya gelen İlhan Araç ve ailesinin bulunduğu otomobil, yoldan çıkarak takla attı.

Yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı - 1. Resim

Kazada İlhan Araç ile aynı aileden 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen İlhan Araç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'nin yaptırımları İsrail'i panikletti: Konuklar TGRT Haber'de değerlendiriyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...