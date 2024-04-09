09 Nisan 2024 21:12 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 21:13
Yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
Kastamonu'nun Araç ilçesinde takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaza, Kastamonu'nun Araç ilçesi Araç-Kastamonu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram tatili için İstanbul'dan Kastamonu'ya gelen İlhan Araç ve ailesinin bulunduğu otomobil, yoldan çıkarak takla attı.
Kazada İlhan Araç ile aynı aileden 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen İlhan Araç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı