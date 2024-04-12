12 Nisan 2024 15:02 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 15:03
Yollarda tatil dönüşü hareketliliği başladı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenlerin araçlarıyla dönmeye başlaması hareketliliğe neden oldu.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirenlerin bir kısmı araçlarıyla yola çıkmaya başladı.
Otoyolun Bolu geçişi İstanbul istikametinde, Köroğlu rampaları, Rüzgarlı, Dağkent, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşuyor.
TRAFİK DAHA DA ARTACAK
Ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler bölgede çalışma yürütüyor. Dönüş trafiğinin yarın ve pazar günü artması bekleniyor.
Otoyolun Düzce, Sakarya ve Kocaeli kesiminde ise trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı