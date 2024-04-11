YSK Başkanı duyurdu: 4 yerde 2 Haziran'da seçim var

11 Nisan 2024 14:45 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 14:49

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener basın mensuplarıyla Ramazan Bayramı tebrikleşmesi için bir araya geldi ve seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yener AK Parti’nin 2, CHP’nin 1, MHP’nin 1 ve DEM Parti’nin 2 itirazının kabul edildiğini aktardı.

İTİRAZ SÜRECİ 14 NİSAN'DA SONA ERİYOR

Yerel seçimlerdeki itiraz sürecine ilişkin bilgilendirmelerde de bulunan Yener, il ve ilçe seçim kurullarının kararlarına yapılan itiraz sürecinin tamamlandığını, olağanüstü itiraz sürecinin de 14 Nisan tarihinde sona ereceğini hatırlattı.

81 ADET DEĞİL DAHA FAZLA İTİRAZ VAR

İtiraz sürecinin normal seyrinde devam ettiğini belirten Yener, “Kurulun gündemine gelen ve kamuoyunun yakından takip ettiği itirazlara ilişkin olarak gün sonunda sizlere bilgilendirmeleri yapıyoruz. Ancak sizlerin az önce sorduğu gibi 81 adet değil daha fazla itiraz var. Biz bu itirazlarda daha çok büyükşehir ve ilçe bazında kuruma intikal eden itirazlara ilişkin sizlere bilgi veriyoruz. Bu itirazlar içerisinde belediye meclis üyeliği, il genel meclis üyeliği gibi sıralamaya ilişkin itirazlar da var. Ancak bunları genelde tüm ülke çapını ilgilendirmediği için sizlere fazla bilgilendirme yapmıyoruz” açıklamasında bulundu.

AK PARTİ'NİN 2 CHP'NİN 1, MHP'NİN 1 DEM PARTİ'NİN 2 İTİRAZI KABUL EDİLDİ

Şu ana kadar büyük şehirlerde, il belediye başkanlıklarında ve ilçe belediye başkanlıklarında yapılan itiraz süreçlerine ilişkin bilgi verdiklerini kaydeden Yener, “Hatırladığım kadarıyla bu süreçte tüm siyasi partilerimizin itirazlarından kabul olan da var, reddedilenler de var. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) hatırladığım kadarıyla 2 yerde itirazları kabul edildi. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 1 yerdeki itirazı kabul edildi. Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 1 yerde ve Halkaların Demokrasi ve Eşitlik Partisi’nin ise (DEM Parti) 2 yerde kurulumuza intikal eden itirazları kabul edildi” ifadelerine yer verdi.

KAMUOYUNUN MERAKLA BEKLEDİĞİ İTİRAZLARA BİLGİ VERECEĞİZ

İtiraz sürecinin halen devam ettiğine de dikkati çeken Yener, “Bugün saat 14.00’te kurulumuz toplanacak. Bayram süresince de diğer günlerde olduğu gibi öğleden sonra toplantılarımız olacak. Toplantılar sona erdiği zaman toplantıda görüşülen ve sonuçlandırılan dosyalardan kamuoyunun merakla beklediğini tahmin ettiğimiz itirazlara ilişkin sizlere bilgi vereceğiz” diye konuştu.

SEÇİMİN YENİLENECEĞİ 4 BÖLGE

Yapılan itirazlar sonucunda seçimin yenileneceği yerlerin de olduğunu söyleyen Yener, Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçelerinin yanı sıra Edirne'de bir beldede ve Sivas'ta bir seçim bölgesinde seçimlerin yeniden yapılacağını kaydetti. Yener, buradaki seçimlerin, seçim takvimi çerçevesinde 2 Haziran’da gerçekleşeceğini aktardı.

"Seçim süreçlerine ilişkin gönderdiğimiz sunumların değerlendirilmesiyle A-WEB oy birliğiyle ödülün ülkemize verilmesine karar verdi"

Yener, YSK'nın Dünya Seçim Organları Birliği A-WEB tarafından ödüllendirilmesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunarak, "Bu seçim sürecinden önce, ödül vermesi 20 Mart 2024 tarihindeki toplantısında alınan kararla gerçekleşmiştir. 2023 tarihindeki gerçekleşen seçimler ve daha önceki seçim sürecine ilişkin bizim göndermiş olduğumuz sunumların değerlendirilmesi neticesinde A-WEB oy birliğiyle ödülün ülkemize verilmesine karar vermiştir. Bu sadece bizim dönemimizdeki kurumun faaliyetleriyle ilgili değil. 1950'den beri devam eden süreçte ülkemiz Yüksek Seçim Kurulu'nun gerçekleştirmiş olduğu seçimlerdeki başarısının ödüllendirilmesi, taçlandırılması diye nitelendirebiliriz" şeklinde konuştu.

Yener, konuşmasının sonunda seçim sürecinde siyasi parti temsilcilerine, sandık müşahitlerine, Ramazan Bayramı’nda da mesailerini sürdüren YSK personeli ve basın mensuplarına verdikleri emeklerden ötürü teşekkür etti.