YSK İstanbul'daki Beykoz kararını kaldırdı! Oylar sayılmayacak

04 Nisan 2024 12:08 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 12:45

31 Mart Yerel Seçimler sonrası oy sayımında AK Parti'den İstanbul'daki iki ilçe hakkında itiraz geldi. AK Parti, Gaziosmanpaşa ve Beykoz ilçelerindeki oyların yeniden sayılmasını talep etti. Yüksek Seçim Kurulu Beykoz için olan itiraz talebini reddetti. Mazbata CHP'li, Alaattin Köseler'e verilecek.

GAZİOSMANPAŞA 31 MART SONUÇLARI NE OLDU?

Gaziosmanpaşa'daki oy sayımı 3 Nisan sona ermişti. Bunun üzerine CHP adayı Hakan Bahçetepe 879 oy farkla kazanmıştı. Ancak AK Parti, sayıma itiraz etti. Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti'nin önceki oy sayım itirazını reddederken Gaziosmanpaşa hakkındaki itiraz devam ediyor. Sayım 4 Nisan 2024 sabah saatlerinden itibaren yeniden sayılmaya başlandı.

BEYKOZ SAYIMLARI İPTAL!

YSK AK Parti'nin Beykoz itirazını kabul etmedi. Böylece Beykoz Belediye başkanı Alaattin Köseler oldu. Beykoz'da CHP’nin adayı Alaattin Köseler mazbata almaya hak kazandı. AK Parti’nin adayı Murat Aydın yüzde 44,91 oy aldı. İki aday arasındaki bin 433 oy farkı kabul edildi.