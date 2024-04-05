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05 Nisan 2024 14:55 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 15:23

YSK yakınında korkutan yangın!

YSK binası yanında meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Ankara İl ve Merkez İlçe Seçim Kurulları binası yanında yer alan inşaatın iskelesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Çankaya ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde yer alan bir inşaatın iskelesi, işçilerin mangal için yaktığı ateş sebebiyle yanmaya başladı.

YSK yakınında korkutan yangın! - 1. Resim

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

YSK Ankara İl ve Merkez İlçe Seçim Kurulları binasının yakınlarında meydana gelen yangın çevrede paniğe neden oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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