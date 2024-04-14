YSK'den AK Parti'nin talebine ret! AK Parti'nin 5 CHP, MHP ve İYİ Parti'nin 2 başvurusu vardı
Son dakika... Yüksek Seçim Kurulu AK Parti'nin Gümüşhane'de seçimlerin yenilenmesi talebini reddetti. YSK diğer ilçelerdeki AK Parti'nin 4 CHP, MHP ve İYİ Parti'nin de 2 başvurusunu reddetti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim itirazlarında 11 başvuruyu daha karara bağlayarak reddetti. YSK, AK Parti'nin Gümüşhane'de seçimlerin iptali ve yeniden yapılması başvurusunu kabul etmedi.
Gümüşhane'de kesin olmayan sonuçlara göre, 80 sandıkta 21 bin 324 kayıtlı seçmenden 16 bin 742'si sandığa gitmişti. 16 bin 75'i geçerli sayılan oyların 6 bin 690'ını MHP adayı Vedat Soner Başer, 6 bin 141'ini ise AK Parti adayı Ercan Çimen almıştı. Başer, 549 oy farkla belediye başkanı seçilmişti.
Diğer itiraz edilen başvurular şöyle:
AK Parti - Tokaat Erbaa Karakaya
AK Parti - Ağrı Merkez
AK Parti - Gümüşhane Merkez
AK Parti - Kayseri Akkışla
CHP - Tekirdağ Ergene
CHP - Tekirdağ Kapaklı
MHP - Aksaray Merkez
MHP - Karaman Kazımkarabekir
İYİ Parti - Ordu Çatalpınar
İYİ Parti - Ordu Ünye