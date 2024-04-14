YSK'den AK Parti'nin talebine ret! AK Parti'nin 5 CHP, MHP ve İYİ Parti'nin 2 başvurusu vardı

14 Nisan 2024 16:23 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 16:54

YSK'den 21 seçim bölgesi için son karar! Tüm itirazlar değerlendirildi

YSK'den 21 seçim bölgesi için son karar! Tüm itirazlar değerlendirildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim itirazlarında 11 başvuruyu daha karara bağlayarak reddetti. YSK, AK Parti'nin Gümüşhane'de seçimlerin iptali ve yeniden yapılması başvurusunu kabul etmedi.

Gümüşhane'de kesin olmayan sonuçlara göre, 80 sandıkta 21 bin 324 kayıtlı seçmenden 16 bin 742'si sandığa gitmişti. 16 bin 75'i geçerli sayılan oyların 6 bin 690'ını MHP adayı Vedat Soner Başer, 6 bin 141'ini ise AK Parti adayı Ercan Çimen almıştı. Başer, 549 oy farkla belediye başkanı seçilmişti.

Diğer itiraz edilen başvurular şöyle:

AK Parti - Tokaat Erbaa Karakaya

AK Parti - Ağrı Merkez

AK Parti - Gümüşhane Merkez

AK Parti - Kayseri Akkışla

CHP - Tekirdağ Ergene

CHP - Tekirdağ Kapaklı

MHP - Aksaray Merkez

MHP - Karaman Kazımkarabekir

İYİ Parti - Ordu Çatalpınar

İYİ Parti - Ordu Ünye