Yüksek yargıdaki kriz sonrası Yargıtay Başkanı Akarca'dan açıklama: AYM ile derin görüş ayrılıklarımız var 

05 Ocak 2024 18:47 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 18:49

Anayasa Mahkemesi, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay dosyasında ikinci defa ihlal kararı verdi. Yargıtay, karara ikinci defa uymadı. Yüksek yargıdaki kriz sonrası Atalay'a tahliye yolu kapandı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nce ikinci kez verilen ihlal kararına ilişkin, "Aşağı yukarı 5-6 yıldır süregelen bireysel başvuru yolunun incelenmesindeki yorum farklılığından ve Anayasa'nın durumundan kaynaklanan ve ciddi anlamda derin görüş aykırılıklarımız olduğu bir gerçek" diyerek değerlendirmede bulundu.

"CİDDİ GÖRÜŞ AYRILIKLARI VAR"

Bir gazetecinin "Anayasa Mahkemesinin son kararıyla ilgili bir ikilem var, bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Akarca, "Anayasa Mahkemesiyle bu sadece son olayla ilgili olarak ortaya çıkmış bir problem değil. Yani aşağı yukarı 5-6 yıldır süregelen bireysel başvuru yolunun incelenmesindeki yorum farklılığından ve Anayasa'nın durumundan kaynaklanan ve ciddi anlamda derin görüş aykırılıklarımız olduğu bir gerçek" dedi.

Bir süre Vali Yiğitbaşı ile görüşen Akarca'ya ziyaretinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkan Vekilleri Eyup Yeşil ve Adem Albayrak, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Doğan ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak eşlik etti. ​​​​​​​

NE OLMUŞTU?

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın avukatları, "müvekkillerinin milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle Yargıtay'a başvurmuştu.

Yargıtayın talebi reddetmesi üzerine Atalay, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurusunda bulunmuş, mahkeme de "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine ve Atalay'ın yeniden yargılanarak tahliyesine karar verilmesine hükmetmişti.

Anayasa Mahkemesince Atalay'ın yeniden yargılanması ve tahliyesi istemiyle yerel mahkemeye gönderilen dosya, yerel mahkemece karar verilmeden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne iletilmiş, söz konusu ceza dairesi ihlal kararına uymamıştı.