Yüksekova-Van karayolunda heyelan: Yol trafiğe kapandı

10 Nisan 2024 03:23 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 03:24

İstanbul Silivri'de korkunç kaza: Çok sayıda kişi yaralandı

İstanbul Silivri'de korkunç kaza: Çok sayıda kişi yaralandı

Yüksekova’da 3 gündür belli aralıklarla devam eden sağanak yağış, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Edinilen bilgilere göre aşırı yağış sonucu çöplük mevkiinde heyelan meydana geldi.

Sel suları nedeniyle önceki senelerde çöplük olarak kullanılan dağ yamacındaki toprak kütlesi ve çöp yığınları yola savruldu. Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı, birçok araç mahsur kaldı.

Ekipler kar yağışı altında yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.