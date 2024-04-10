Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Yüksekova-Van karayolunda heyelan: Yol trafiğe kapandı
10 Nisan 2024 03:23 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 03:24

Yüksekova-Van karayolunda heyelan: Yol trafiğe kapandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin eski çöplük mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı, ekipler çalışma başlattı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yüksekova-Van karayolunda heyelan: Yol trafiğe kapandı

Yüksekova’da 3 gündür belli aralıklarla devam eden sağanak yağış, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Edinilen bilgilere göre aşırı yağış sonucu çöplük mevkiinde heyelan meydana geldi. 

Sel suları nedeniyle önceki senelerde çöplük olarak kullanılan dağ yamacındaki toprak kütlesi ve çöp yığınları yola savruldu. Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı, birçok araç mahsur kaldı.

Ekipler kar yağışı altında yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bayram dönüşü ağır tonajlı araçlara seyir yasağı geldi: Trafiğe çıkamayacaklar!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...