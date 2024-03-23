Yüksekova'da çığ felaketi: Şehirden izole oldu!

23 Mart 2024 21:57 - Güncelleme : 23 Mart 2024 22:03

Yüksekova’da çığ düştü, köyün şehirle ulaşımı kesildi. Günlerdir bölgede etkisini gösteren yoğun yağışlar ve aralıklı kar yağışı, mahalle, köy ve bir mezrada su baskınlarına neden oldu.

EKİPLER YOĞUN MESAİDE

Irak sınırında bulunan Yeşiltaş köyünde de yağışların etkisiyle karların yumuşaması, dağdan köy yoluna çığ düşmesine sebep oldu. Çığ felaketi bazı noktalarda elektrik kesintilerine yol açarken, ekipler yolu açmak için bölgeye sevk edildi.

Öte yandan, Yüksekova'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklı olarak devam ediyor. Eriyen karlar ise birçok mahalleyi sular altında bırakarak, bölgedeki vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.