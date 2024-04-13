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13 Nisan 2024 03:35 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 03:35

Yüksekova’da gizemli ışık! Görenler şaştı kaldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde gizemli bir ışık görüldü.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yüksekova’da gizemli ışık! Görenler şaştı kaldı

Türkiye’nin farklı şehirlerinde ve birçok ülkede görülen ismi bilinmeyen gizemli ışık, akşam saatlerinde Yüksekova semalarında da ortaya çıktı.

Kısa süre havada kalan ışık daha sonra gözden kayboldu.

Yüksekova semalarında görülen gizemli ışığı gören vatandaşlar o anları kaydetti.

Yüksekova’da gizemli ışık! Görenler şaştı kaldı - 1. Resim

Farklı ülkelerde de görülen ışık, halk arasında tartışma konusu oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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