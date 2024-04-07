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07 Nisan 2024 05:01 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 05:02

Yüksekova'da heyelan: Köyün şehirle bağlantısı kesildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Onbaşılar köyünde heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu köyün şehirle bağlantısı kesildi.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde heyelan meydana geldi. Gece saatlerinde ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Onbaşılar köy yolunda yağışlar sonrası dağdan kopan toprak ve kaya parçaları yola indi.

ŞEHİRLE BAĞLANTI KESİLDİ

Heyelanın inmesiyle araç trafiğine kapanan yol, köyün şehirle bağlantısının kesilmesine neden oldu.

Yüksekova'da heyelan: Köyün şehirle bağlantısı kesildi - 1. Resim

Yetkililerden yolun açılması için yardım bekleyen köy muhtarı Husret Şen, “Aralıklı yağışların başlamasıyla bölgede hayatı olumsuz yönde etkilerken, köyümüzün yoluna maalesef heyelan inerek yol tamamen kapandı. Şu an köyümüzün yolu kapalı. Biz de yetkililere çağrıda bulunarak yolumuzu açılması için çalışma bekliyoruz. Ben köy muhtarı olarak takipte olacağım” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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