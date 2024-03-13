Yüksekova’da peş peşe artçı depremler

13 Mart 2024 03:50 - Güncelleme : 13 Mart 2024 03:50

Aylardır üst üste Hakkari ve ilçelerinde depremler meydana gelirken yer bilimcileri ise, bölgede 7 üzeri bir depremi beklediklerini belirtiyorlar. AFAD verilerine göre saat 18.57'de, 1.7 şiddetinde, 7,0 km derinlikte; saat 20.57'de, 2.9 büyüklüğünde, 7,4 km derinlikte ve saat 23.16'da, 2.1 büyüklüğünde 5.0 km derinlikte olduğu belirtilen 3 artçı deprem meydana geldi.

Depremlerde can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Öte yandan, bölge halkından alınan bilgilere göre deprem daha çok ilçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyünde hissediliyor.