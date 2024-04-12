12 Nisan 2024 01:49 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 01:56
Yüksekova'da sel felaketi! Köyler, mahalleler sular altında kaldı
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Bazı köy ve mahalleler ile iş yerleri sular altında kalırken, hayat durma noktasına geldi.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölgede sağanak yağış, heyelan ve sel uyarıları yaparken, sağanak yağıştan dolayı ilçeye bağlı köyler ve mahalleler sular altında kaldı.
Yağış sonrası ilçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Kemal Kayak isimli esnafa ait giyim mağazası sular altında kaldı. İş yeri sahibi Kemal Kayak, su tahliyesini ve zarar gören elbiseleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkartmaya çalıştı.
Kayak, "Günlerdir ilçede yoğun yağışlar var. Hayat durma noktasına gelmiş durumda. Bugün de bizim iş yeri tamamen sular altında kaldı. Maddi zarar çok büyük. Su tahliyesini ve elbiselerimizi çıkarıyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun” dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı