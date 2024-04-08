Yüksekova'da yollar göle döndü! Araçlar su içinde kaldı 

08 Nisan 2024 02:58 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 03:01

Meteoroloji'den gelen uyarılar doğrultusunda şiddetli yağışlar Yükseova'yı adeta felç etti. Sabah saatlerinde başlayıp akşama doğru şiddetini artıran yağmurlar, Yüksekova'da pek çok yolu suyla kapladı.

Aşırı yağışlar sonucunda sokaklar adeta göle döndü. Bir anda bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, alışveriş merkezlerine sığınarak yağmurdan kaçmaya çalıştı. Cengiz Topel Caddesi'nde ilerlemekte olan araçların, yoğun yağış sebebiyle ilerlemede güçlük çektiği gözlemlendi.

PEŞ PEŞE UYARI GELDİ

Öte yandan yetkililerce yapılan uyarıda, “Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenmektedir. Yağışların Hakkari çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin edilmektedir. Yağışların bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması tahmin edilmektedir. Hakkari çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.