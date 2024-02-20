Yunan sınırında öldürülen canlı bombaların üstünden Çağlayan krokisi çıktı!

20 Şubat 2024 12:11 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 12:43

6 Şubat tarihinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne düzenlenen silahlı terör saldırısı girişimin perde arkasına ilişkin çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı. DHKP-C terör örgütünün aslında bu saldırıyı canlı bombalı eylemi olarak planladığı ortaya çıktı.

Söz konusu planı, Jandarma'nın 30 Ekim 2023 tarihinde Türkiye ile Yunanistan'ı birbirinden ayıran Meriç Nehri'nde düzenlediği bir operasyondan elde edilen veriler ifşa etti.

DURMAYINCA JANDARMA DURDURDU

30 Ekim'de Yunanistan’dan gelerek Meriç Nehri’ni geçen 4 kişi, jandarmanın dikkati sayesinde fark edilmiş, "dur" ihtarına ateşle karşılık veren şahıslar yaşanan çatışmanın ardından etkisiz hale getirilmişti.

Çatışma sonrası yapılan inceleme neticesinde ölü olarak ele geçirilen 4 kişinin DHKP-C'li olduğu tespit edimişti. Biri kadın üçü erkek olan bu 4 kişinin Avrupa’daki terör kamplarında eğitim gören DHKP-C militanları olduğu ortaya çıktı. Harika Kızılkaya, Burak Ağarmış, Özkan Güzel ve Erdoğan Çakır isimli DHKP-C'li teröristlerin terör örgütü kamplarında eğitim görmüş yurtdışı eylem ekibini oluşturduğu belirlendi.

KROKİLER HAİN PLANI ORTAYA KOYDU

Etkisiz hale getirilen DHKP-C'lilerin üzerinden 12 kilo patlayıcı maddenin yer aldığı canlı bomba yeleği ile Çağlayan Adliyesi'nin krokisi çıktı.

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin paylaştığı bilgilere göre eğer Meriç Nehri’nden geçerken etkisiz hale getirilen teröristler Türkiye’ye girmeyi başarsaydı çantalarında bulunan bomba düzenekli yelek Çağlayan Adliyesi'ne düzenlenen terör saldırısında kullanılacaktı.

Nitekim Çağlayan saldırısında teröristlerden Pınar Birkoç'un çantasından bomba düzeneklerine benzer kablolar ve plastik kelepçeler çıkmıştı.