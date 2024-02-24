24 Şubat 2024 11:09 - Güncelleme : 24 Şubat 2024 11:34
Yunanistan'a kaçıyorlardı... 3'ü FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu açıkladı.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: TGRT Haber
Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişinin Hudut Kartallarımız tarafından yakalandığını, şüphelilerden üçünün ise FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu açıkladı.
5 KİŞİ YAKALANDI
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;
Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Kaynak: TGRT Haber