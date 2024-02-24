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24 Şubat 2024 11:09 - Güncelleme : 24 Şubat 2024 11:34

Yunanistan'a kaçıyorlardı... 3'ü FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu açıkladı.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: TGRT Haber
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Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan, Fetö

Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişinin Hudut Kartallarımız tarafından yakalandığını, şüphelilerden üçünün ise FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu açıkladı.

5 KİŞİ YAKALANDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

 

Kaynak: TGRT Haber
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