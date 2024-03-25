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25 Mart 2024 11:39 - Güncelleme : 25 Mart 2024 11:41

Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK ve FETÖ şüphelileri tutuklandı

Edirne’de Yunanistan’a kaçma girişiminde bulunurken yakalanan PKK ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelileri çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yunanistan&#039;a kaçmaya çalışan PKK ve FETÖ şüphelileri tutuklandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu yakalanan PKK şüphelisi S.A ile FETÖ üyesi S.Ç. Yunanistan ülkesine yasadışı yollardan kaçmaya çalışırken 3 gün önce yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 terör örgütü şüphelisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ERZURUM'DA TERÖR ÖRGÜTÜNE DARBE

Öte yandan Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldı.

Konu ile ilgili Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar kapsamında; sosyal paylaşım platformları üzerinden Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçunu işledikleri tespit edilen (4) şahıs adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda yakalanarak gerekli işlemler yapılmıştır” denildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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