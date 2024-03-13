Yunuslardan aksiyon filmi gibi operasyon!

13 Mart 2024 10:42 - Güncelleme : 13 Mart 2024 10:56

Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi Kasım Önadım Bulvarı'nda meydana gelen olayda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Büro Amirliği'ne bağlı timler rutin devriye görevini sürdürürken; durumundan şüphelendiği otomobile "dur" ihtarında bulundu. Bunun üzerine şüpheli şahısların bulunduğu otomobil, durmayarak polisten kaçmaya başladı.

YUNUSLARIN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Yunus timleri 3 şüpheliyi kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Bir şahıs ise arka kapıdan inerek kaçtığı esnada montunu yere attı. Bunu gören yunuslar önce şüpheliyi yakaladı, daha sonra ise montun içinde yapılan aramada 9 parça halinde zulalanmış 556 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Alınan izinlerin ardından yunus timleri otomobilde yaptığı aramalarda ön yolcu paspasının altına saklanmış şekilde parça parça 126 bin lira ele geçirdi.

ŞÜPHELİNİN ENSELENDİĞİ ANLAR KAMERADA

Yunus timlerinin şüphelendikleri araç ile yaşadığı kovalamaca, şüphelilerden birinin kaçarken montunu yere atması ve yunuslar tarafından şüphelinin yere yatırılması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gözaltına alınan E.I., M.C., H.C. ile M.C.K. alınan hastane raporlarının ardından Narkotik Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.