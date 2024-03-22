Yürekleri ağza getiren anlar! Araçtakiler son anda kurtarıldı

22 Mart 2024 13:45 - Güncelleme : 22 Mart 2024 13:46

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şiddetini artıran yağış, kent merkezi ile kırsal bölgelerde sele neden oldu.

Sel suları bir otomobili dereye sürüklerken Siverek-Viranşehir kara yolu ile bazı kırsal mahalleler sular altında kaldı.

OTOMOBİLDEKİLERİ VATANDAŞLAR KURTARDI

Siverek-Karacadağ bölgesinde taşan köprüden karşı tarafa geçmeye çalışan bir otomobil, suya kapılarak dereye sürüklendi.

Otomobilde bulunanlar çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtulurken otomobil sel suları arasında mahsur kaldı.

SİVEREK-VİRANŞEHİR KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Gece boyunca devam eden yağış birçok yerde taşkınlığa neden olurken Siverek-Viranşehir kara yolu Taşlı köyü mevkiinde sular altında kaldı. Taşan köprü nedeniyle her iki yönde de ulaşım uzun süre sağlanamadı.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ YOLDA MAHSUR KALDI

Siverek Karacadağ ve Gürakar köyü bölgesinde okullarına gitmeye çalışan öğretmen ve öğrenci servisleri taşan dereler nedeniyle okullarına ulaşamadı.

KIRSAL MAHALLELER SULAR ALTINDA KALDI

Özelikle kırsal bölgelerde yoğun yağışın görüldüğü Siverek’te, ilçeye bağlı Şekerli ve bazı bazı köylerde de sel meydana geldi. Bölgeden gelen görüntülerde onlarca evin sular altında kaldığı görüldü. Şehir merkezinde ise ufak çaplı sel dışında olumsuz bir gelişme olmadı.