Yurtta yedikleri tantuni zehirledi: 95 öğrenci hastanelik oldu

15 Ocak 2024 12:14 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 12:29

Kastamonu’da bulunan Hüma Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, akşam yemeğinde kendilerine verilen tantuniden yedi. Yedikleri yemekten bir süre sonra mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve ishal şikayeti yaşayan öğrenciler, sabah saatlerinde ambulans ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

60'DAN FAZLA ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

Hastanede ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, müşahede altına alındı. Şu ana kadar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine 60’dan fazla öğrencinin müracaat ettiği öğrenildi. Hastanede tedavisi tamamlanan bazı öğrenciler ise taburcu edildi.

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye giden öğrencilerden Beyzanur Kar, "Yediğimiz tavuktan dolayı zehirlendik. Akşam yemeğinde tavuk tantuni vermişlerdi bizlere, onu yedikten sonra zehirlendik. Akşam yemeğinde yemiştik fakat belirtileri sabah saatlerinde olmaya başladı. İshal, kusma, mide bulantısı şikayetlerimiz oluştu. Bu şikayetler oluşunca ambulansı aradık ve hastaneye tedavi olmaya geldik. Şu ana kadar 60-65 civarında arkadaşım hastaneye kaldırıldı. Bugün sınavım vardı, tedavim tamamlanırsa sınava yetişmeye çalışıyorum" dedi.

KASTAMONU VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kastamonu'da KYK yurdunda yedikleri yemek sebebiyle zehirlenen öğrencilerle ilgili Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "15.01.2024 Pazartesi saat 04.20'de Kastamonu Merkez Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunda kalan bazı öğrencilerin mide bulantısı, karın ağrısı ve ishal şikayetleri ile Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesine başvurdukları bilgisi alınmıştır.

Yapılan araştırma neticesinde 95 öğrencinin gıda zehirlenmesinden etkilendiği, 72 öğrencinin Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine intikal ettiği, tedavilerine devam edildiği, herhangi bir hayati tehlikeleri bulunmadığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.