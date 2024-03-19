19 Mart 2024 10:07 - Güncelleme : 19 Mart 2024 10:19
Yüzleri gülümseten anlar: Sokak köpeğinin sırtını süpürge ile kaşıdı
Bursa’da bir temizlik görevlisinin yanına gelen sokak köpeğinin sırtını süpürge ile temizlediği anlar yüzleri gülümsetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi’nde temizlik görevlisinin köpek ile görüntüleri yüzleri gülümsetti. Yanına gelen köpeğin sırtını süpürge ile hem temizleyen hem de kaşıyan görevlinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
O ANLAR GÜNDEM OLDU
Temizlik görevlisi sokak köpeğini bir süre de sevdi. Yüzleri güldüren anlar, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı