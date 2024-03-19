Yüzleri gülümseten anlar: Sokak köpeğinin sırtını süpürge ile kaşıdı

19 Mart 2024 10:07 - Güncelleme : 19 Mart 2024 10:19

Merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi’nde temizlik görevlisinin köpek ile görüntüleri yüzleri gülümsetti. Yanına gelen köpeğin sırtını süpürge ile hem temizleyen hem de kaşıyan görevlinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

O ANLAR GÜNDEM OLDU

Temizlik görevlisi sokak köpeğini bir süre de sevdi. Yüzleri güldüren anlar, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.