Zara mağazasına gitti, bakın ne sordu! Protestocunun sorusuna "Barkod var mı?" diye yanıt verdi

12 Ocak 2024 09:46 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 09:51

Zara'nın internet reklamları için hazırladığı kefene benzetilen görsellerin yer aldığı reklamlara protestolar sürüyor. Dünyanın pek çok yerindeki Zara mağazalarına giden kişiler kefenlenmiş insan maketleri taşıyarak protesto etmişti.

İstanbul'daki Zara mağazasına giden bir kişi personele kefen satın almak istediğini "Bir ürün arıyorum, kefen bulunur mu sizde? Instagram hesabınızda ve internette var" diyerek iletti. Kendisine barkod soran çalışana "Barkodu yok ama görseli var diyerek" tepki çeken görselleri gösterdi. Mağaza yetkilisiyle iletişime geçen şahıs Filistin halkına marka bir kefen göndermek istediği için geldiğini anlattı. Mağaza yetkilisi kefenin satışı olmadığını ve protestocunun gösterdiği fotoğrafların sadece görsel amaçlı hazırlandığını söyledi.

Zara'nın "The Jacket" adıyla 7 Aralık'ta sunduğu yeni koleksiyonunun reklamında kullandığı figürler, İsrail'in Gazze'ye yönelik ayrım gözetmeyen yoğun saldırıları sürerken Filistin'e destek veren aktivistlerinden büyük tepki almıştı. Dünyanın pek çok yerinde protestocuların harekete geçmesiyle reklam yayından çekilmiş ve Zara özür açıklaması yapmıştı.

Reklamda kullanılan beş fotoğraf yayından kaldırıldı. Diğer yandan Zara'yı bünyesinde bulunduran İnditex grubu geçtiğimiz yıllarda da farklı nedenlerle sert eleştirilerle karşılaşmıştı. İnditex'in İsrail'deki 84 franchise mağazasının sahibi olan Joey Schwebel'in İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı ve Yahudi Gücü partisi lideri Itamar Ben Gvir'i desteklemesinden dolayı geçen yıl Filistin yanlıları tarafından İnditex markalarına boykot çağrıları yapılmıştı.

ZARA ÖZÜR DİLEDİ

Zara'nın kampanyası için kullandığı görsellerde yer alan model Kristen McMenamy, kefenlenmiş bir cesede benzeyen bir manken taşıyordu. Diğer görsellerde yıkıntılar, Filistin haritasına benzetilen bir tahta, molozlar, kayalar da dikkat çekiyordu. Pek çok kişi bu görsellerin Filistin'e gönderme olduğunu düşündü ve Zara'ya karşı boykot çağrısı yaptı.

Şirketten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Bir sanatçının stüdyosunda bulunan yarım kalan heykellerin bir dizi görselinin bir parçasını oluşturan görsel, bazı müşterilerimizden olumsuz geri dönüşler aldığından, bu görseli kaldırmaya karar verdik. Niyetimiz kesinlikle bu olmadığından yanlış anlaşılma için özür dileriz." ifadelerini kullandı.

Çeşitliliğin markanın temel değerleri arasında yer aldığı belirtilen açıklamada Zara'nın, "Birçok coğrafya ve kültürden gelen, çok çeşitli sosyal, kültürel ifadelere veya inançlara sahip müşterileri ve çalışanları olan küresel bir marka olduğu" ifade edildi. Şirketin açıklamasında "Zara'nın hepsine derin bir saygısı bulunur. Hiçbir kasıt bulunmadan oluşan bu yanlış anlamalardan dolayı herkesten özür dileriz. Tüm paydaşlarımızı dinlemeye ve marka olarak gelişmek için sürekli çalışmaya kararlıyız." denildi.