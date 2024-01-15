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15 Ocak 2024 15:27 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 15:33

Zehir tacirlerine 3 aylık takip: 107 gözaltı

İzmir’de polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelileri yaklaşık 3 ay boyunca takip etti. Düzenlenen operasyonda 107 kişi gözaltına alındı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelileri 3 ay boyunca takibe aldı. 

Yapılan takibin ardından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zehir tacirlerine 3 aylık takip: 107 gözaltı

107 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Düzenlenen operasyonda 107 kişi gözaltına alındı.

Operasyon neticesinde; satışa hazır hale getirilmiş vaziyette çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu maddeler, 6 adet pompalı tüfek, 7 adet tabanca, 1 adet kılıç, 84 adet tabanca/tüfek fişeği, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 107 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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operasyon
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