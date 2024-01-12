Zehir tacirlerine dev operasyon: 305 kişi yakalandı

12 Ocak 2024 08:21 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 08:42

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 45 İlde düzenlenen "NARKOGÜÇ-43 operasyonlarında 1 ton 661 kg uyuşturucu madde ve 417 000 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 305 zehir taciri ve sokak satıcısı ise yakalandığını belirtti.

İşte Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiler;

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Van İl Jandarma Komutanlığınca;

423 ekip,

1435 personel,

1 hava aracı ve

23 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İzmir, Ankara, Adana, Hatay, Sakarya, Gaziantep, Osmaniye, Tokat, Konya, Antalya, Bitlis, Bursa, Malatya, Muğla, Balıkesir, Van, Kocaeli, Ordu, Denizli, Şanlıurfa, Tekirdağ, Kırklareli, Samsun, Kars, Elazığ, Aydın, Kayseri, Trabzon, Kırıkkale, Diyarbakır, Mersin, Düzce, Mardin, Kahramanmaraş, İstanbul, Çorum, Karaman, Bilecik, Kırşehir, Erzurum, Isparta, Kilis, Bolu, Sivas ve Yozgat olmak üzere 45 ilde gerçekleştirilen "NARKOGÜÇ-43" Operasyonları düzenlendi.