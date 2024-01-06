Zehir tacirlerine dev operasyon: 364 kişi yakalandı

06 Ocak 2024 08:43 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 08:57

Bakan Yerlikaya 46 ilde düzenlenen Narkogüç-42 Operasyonu'nda 1 ton 340 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve operasyonlarda 364 zehir taciri ve sokak satıcısının da yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı operasyonun ayrıntıları;



"Uyuşturucu Madde İmalatçılarına" ve "Bunların Satışını Yapanlar" ile "Sokak Satıcılarına" yönelik 46 İlde düzenlenen Narkogüç-42 operasyonlarında;

1 Ton 340 kg uyuşturucu madde ele geçirildi!

364 Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı!

Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki;

Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar❗️

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca;

332 ekip,

1375 personel

1 hava aracı ve

19 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile Malatya, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Sakarya, Kars, Adana, İzmir, Batman, Kırklareli, Diyarbakır, Mersin, Antalya, Bursa, İstanbul, Edirne, Karaman, Tokat, Elazığ, Amasya, Osmaniye, Kocaeli, Konya, Samsun, Aydın, Tekirdağ, Çorum, Kırşehir, Balıkesir, Isparta, Hatay, Kayseri, Eskişehir, Kütahya, Sivas, Siirt, Muğla, Aksaray, Kahramanmaraş, Çanakkale, Manisa, Adıyaman, Kastamonu, Erzurum, Düzce ve Yalova olmak üzere 46 ilde gerçekleştirilen "NARKOGÜÇ-42” Operasyonlarında bazı İllerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

395 kg 700 gr metamfetamin,

56 kg 350 gr kokain,

102.360 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

6’sı Yabancı Uyruklu toplam 10 Zehir Taciri yakalandı.