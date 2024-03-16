'Ziraat Bankası’nda usulsüz altın alımı yapıldı' iddiasına yalanlama!

16 Mart 2024 18:36 - Güncelleme : 16 Mart 2024 18:48

Ziraat Bankası'nda yapılan altın alımında "usulsüzlük ve yolsuzluk" iddialarıyla ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Merkez, söz konusu iddiaları yalanlayarak doğru bilgiyi paylaştı.

CHP'Lİ VEKİL İLERİ SÜRMÜŞTÜ

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Ziraat Bankası'nda yapılan altın alımında "usulsüzlük ve yolsuzluk" iddialarını gündeme getirmişti. Bankanın internet üzerinden yapılan altın alım işlemi gramında 210 lira, kilogram fiyatında ise 210 bin lira zarar oluştuğu ileri sürülmüştü. Akay, bu işlemleri kimlerin tasarladığını, kimlerin önceden haber alarak yapmış olduğunu ve işlem yapılan tüzel müşterilerin kimler olduğunu sormuştu. Ayrıca, Ziraat Bankası yöneticilerinin bu işlemlere dahil olup olmadığı ve zararın tazminat sürecinin başlatılıp başlatılmadığı yönündeki açıklamaları kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi söz konusu iddiaları yalanladı.

"SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Ziraat Bankası’nda usulsüz altın alımı yapıldı.” iddiası manipülasyon içermektedir. 11 Mart 2024 tarihinde kısıtlı bir zaman diliminde, internet ve mobil bankacılık kanallarında teknik bir aksaklık nedeniyle hatalı fiyattan sınırlı düzeyde işlem gerçekleştiği belirlenmiştir. Bahse konu haberlerde iddia edilenin aksine bazı müşterilerin önceden aksaklıktan haberdar olması, tüzel müşterilerin veya banka üst yönetimi ve yakınlarından herhangi bir kişinin işlem yapması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.

Söz konusu işlemlerde sadece az sayıdaki bireysel müşterilerin alım ve satım yönünde işlem yaptığı tespit edilmiştir. Ayrıca internet ve mobil bankacılıkta halihazırda var olan işlem limitleri nedeniyle, iddia edildiği gibi yüksek tutarlı işlemlerin yapılması teknik olarak da mümkün değildir. Gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak Ziraat Bankası tarafından müşterilerle iletişime geçilerek gerekli düzeltmeler yapılmaktadır. Ayrıca banka tarafından bu gibi operasyonel risklerin bertaraf edilmesi için gerekli tedbirlerin artırılmasına ivedilikle devam edilmektedir.”